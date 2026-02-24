Украинцы за границей теперь могут подать заявление о компенсации: детали

Украинцы за границей теперь могут подать заявление о компенсации. Фото: minjust.gov.ua

В Международном реестре ущерба появилась новая категория заявлений — A1.2 «Вынужденное перемещение за пределы Украины». Она касается украинцев, которые из-за полномасштабной войны были вынуждены уехать за границу. Об этом сообщили в пресс-службе Минюста.



Подать заявление могут те, кто уехали за пределы Украины не может вернуться из-за российской агрессии РФ, получил временную защиту или убежище в другой стране.



В то же время отмечается, что подача заявления по категории A1.2 не ограничивает права заявителей на обращение по категории A1.1 «Вынужденное внутреннее перемещение». Лица, уже подавшие заявление по одной из этих категорий, могут воспользоваться возможностью подать заявление и по другой.



Все заявления подаются через портал «Дія». Уже открыто 15 категорий заявлений, в частности гибели или пропажи без вести близких, нарушение личной неприкосновенности, повреждение или уничтожение имущества и потери жилья.



Ранее мы писали, что в Украине более 28 тысяч украинцев, которые являются временно перемещенными лицами (ВПЛ), а также участниками боевых действий или лицами с инвалидностью в результате войны, подали заявки на получение жилых ваучеров в рамках программы «єВідновлення».

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях