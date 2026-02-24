Федоров представил план обороны Украины

Министр обороны Украины Михаил Федоров представил план обороны страны. В приоритете — закрыть небо: выявлять 100% воздушных угроз и перехватывать не менее 95% ракет и дронов за счет многоуровневой ПВО и масштабирования перехватчиков.

Второе направление — остановить врага на земле, в море и в киберпространстве. Ориентир — такие потери противника (свыше 200 на км²), при которых наступление становится невозможным, а также реформы управления и подготовки на основе данных.



Третье — лишить Россию ресурсов для войны: усилить санкции, перекрыть доходы от нефти и «теневого флота», добившись рекордного дефицита бюджета РФ. Реализация плана опирается на партнерства, технологическое превосходство и решения на основе данных.



Мир возможен, когда «небо будет закрыто», «армия РФ утратит наступательный потенциал» и «экономика России не выдержит нагрузки», отмечает Федоров.

Напомним, главы разведслужб европейских стран открыто заявляют, что конфликт не завершится в 2026 году — ни на поле боя, ни в политическом формате.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»