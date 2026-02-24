Армия РФ атаковала энергетику Донецкой области: часть абонентов осталась без света

Войска России обстреляли энергетические объекты в Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе «Укрэнерго».



В результате атаки обесточена часть потребителей в регионе.



«Везде, где это позволяет ситуация с безопасностью, уже осуществляются аварийно-восстановительные работы. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее заживить всех обесточенных абонентов», – заявили в компании.

Напомним, что 23 февраля войска России ударили по городу Краматорск на Донетчине, в результате чего ранения получили пять человек.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко