«Медиазона» опубликовала список 200 186 погибших военных РФ

Издание «Медиазона» опубликовало обновлённый поимённый список погибших российских военных, который насчитывает 200 186 человек. Об этом сообщили в редакции к четвёртой годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину.
По информации журналистов, за последний год в базу внесено более 100 тысяч новых записей. Рост числа имён связан с обработкой дополнительных источников, а не исключительно с новыми потерями.
К проекту «Россия 200» добавлены интерактивная карта и поиск по городам, сёлам и распределению по родам войск. Пользователи могут ознакомиться с географией потерь.
Часть сведений подтверждена после анализа утечки данных актов гражданского состояния, полученных от сервиса «Мантикора». В редакции сообщили, что работа по проверке информации продолжается.
В целом, по данным Генерального штаба ВСУ, только за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 920 человек.
Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»
Победим цензуру вместе!Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях