«Медиазона» опубликовала список 200 186 погибших военных РФ

Список погибших военных ВС РФ из Донецка.

Издание «Медиазона» опубликовало обновлённый поимённый список погибших российских военных, который насчитывает 200 186 человек. Об этом сообщили в редакции к четвёртой годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину.



По информации журналистов, за последний год в базу внесено более 100 тысяч новых записей. Рост числа имён связан с обработкой дополнительных источников, а не исключительно с новыми потерями.



К проекту «Россия 200» добавлены интерактивная карта и поиск по городам, сёлам и распределению по родам войск. Пользователи могут ознакомиться с географией потерь.



Часть сведений подтверждена после анализа утечки данных актов гражданского состояния, полученных от сервиса «Мантикора». В редакции сообщили, что работа по проверке информации продолжается.



В целом, по данным Генерального штаба ВСУ, только за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 920 человек.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»