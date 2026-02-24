Европарламент одобрил кредит Украине на 90 млрд евро

Роберта Метсола подписывает решение о предоставлении Украине кредита в размере 90 млрд евро.

Председатель Европейского парламента Роберта Метсола заявила о подписании решения о предоставлении Украине кредита в размере 90 млрд евро. Соответствующее сообщение опубликовано на её странице в социальной сети X.



По её словам, средства будут направлены на поддержку обороны Украины, укрепление общей безопасности и создание условий для достижения устойчивого мира. Параметры финансирования и сроки перечисления средств дополнительно не раскрывались.



Решение принято в рамках финансовой поддержки Украины со стороны Европейского Союза. В институтах ЕС ранее подчёркивали необходимость долгосрочных инструментов помощи в сфере безопасности и восстановления.



На фоне согласования помощи в Европейском Союзе обсуждались возможные процедуры в отношении Венгрии из-за блокирования решений по поддержке Украины. Рассматривались механизмы, предусмотренные учредительными договорами ЕС.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»