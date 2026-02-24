Удар РФ по Киеву 27 декабря сняли из космоса

Видео ракетного удара РФ по Киеву 27 декабря.

В ночь с 26 на 27 декабря удары РФ по территории Украины были зафиксированы с борта МКС. Соответствующее видео опубликовано в социальной сети X, сообщают «Новости Донбасса». На кадрах видны вспышки и перемещение объектов в районе Киева.

Російські удари по Києву зняли з космосу.



YouTube-канал AstronautiCAST опублікував таймлапс, знятий з борту Міжнародної космічної станції у ніч з 26 на 27 грудня. На компіляції кадрів з камери МКС видно проліт балістичних ракет і роботу ППО столиці та області.



В 07:52 мониторинговые ресурсы сообщили о движении групп крылатых ракет в направлении столицы с юга и востока. Одновременно фиксировались атаки беспилотников на Киев и пригород.

Атака российских БПЛА на Киев в 07:52.

По информации Воздушных сил ВСУ, в ночь на 27 декабря 2025 года противник применил 559 средств воздушного нападения — 40 ракет и 519 беспилотников различных типов. Из них 489 БПЛА были сбиты либо подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.



Также применялись 10 аэробаллистических ракет Х-47М2 «Кинжал» (перехвачено 6), 7 крылатых ракет 9М727/729 «Искандер-К» (4), 21 ракета Х-101/Х-55 (19) и 2 ракеты Х-22 (0).

РФ применила 559 средств для удара по Украине в ночь на 27 декабря 2025 года.

Зафиксировано использование около 300 БПЛА типа «Герань-2» («Shahed-136») и 219 аппаратов типов «Гербера», «Пародия» и «Молния». В целом средствами ПВО Украины нейтрализовано 94% беспилотников и 29 из 40 ракет.

