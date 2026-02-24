Российские войска продвинулись возле Никифоровки на Донетчине – DeepState

Продвижение россиян вблизи Никифоровки. Фото: карта DeepState

Армия РФ продвинулась вблизи села Никифоровка Донецкой области. Об этом сообщили аналитики DeepState.



По данным группировки войск «Восток», оккупанты усиливают давление в направлении Никифоровки и систематически, не считаясь с потерями живой силы, предпринимают попытки инфильтрации в направлении этого села.



«Однако их пехотные группы попадают под огневое поражение. Подразделения Сил обороны Украины продолжают держать определенные рубежи и контролируют ситуацию», – утверждают в ГВ «Восток».

Напомним, что ВСУ освободили 400 квадратных километров территории и восемь населенных пунктов на Александровском направлении.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко