Украинские войска продвинулись под Купянском – ISW

Ситуация в районе Купянска. Фото: карта ISW

ВСУ недавно продвинулись на Купянском направлении. Об этом сообщили в американском Институте изучения войны.



Геолокационные кадры, опубликованные 23 февраля, свидетельствуют о том, что украинская армия недавно продвинулась к западу от села Голубовка.



По данным Генерального штаба ВСУ, на Купянском направлении за минувшие сутки российские войска атаковали два раза.

Напомним, что ВСУ освободили 400 квадратных километров территории и восемь населенных пунктов на Александровском направлении.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко