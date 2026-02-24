Армия РФ ударила по Краматорску: дроны попали по критической инфраструктуре и во двор многоэтажки

Последствия удара по Краматорску. Фото: Краматорская ГВА

24 февраля в 02:55 российские войска FPV-дроном нанесли удар по критической инфраструктуре в городе Краматорск Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Краматорской городской военной администрации.



В 11:30 FPV-дрон на оптоволокне попал во двор многоэтажки в спальном районе города. В результате атаки поврежден дом и автомобиль.

Напомним, что утром 24 февраля оккупанты ударили по АЗС в Краматорске, в результате чего возник пожар.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко