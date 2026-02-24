В ВСУ ответили, какие части Покровска и Мирнограда контролирует украинская армия

Ситуация в Покровске и Мирнограде. Фото: карта DeepState

Силы обороны Украины до сих пор контролируют северные части городов Покровск и Мирноград Донецкой области. Об этом в эфире «Суспільного» сообщил спикер 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск ВСУ Сергей Окишев.



По его словам, сейчас основные усилия также брошены на подавление российских штурмов на северных окраинах этой агломерации, чтобы не допустить ее взятие «в клешни».



«Враг не оставляет попыток штурмовать наши позиции. Основное давление сейчас происходит в селе Гришино и городе Родинское, а также в северных районах и на окраинах Мирнограда и Покровска», – отметил Окишев.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко