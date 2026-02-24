В прокуратуре рассказали, сколько военных преступлений на Донетчине совершила Россия за время полномасштабной войны

Последствия российского удара по драмтеатру в Мариуполе. Фото: прокуратура

С начала полномасштабного вторжения России в Украину задокументировали 68 540 фактов совершения военных преступлений оккупантами в Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.



Согласно официальной информации, по состоянию на 24 февраля российская армия убила 4681 и ранила 8983 мирных жителя в регионе.



Использовав различные виды вооружения, захватчики уничтожили или повредили 78 953 объекта гражданской инфраструктуры.



По фактам военных преступлений сообщили о подозрении 49 оккупантам. В суд уже направили обвинительные акты в отношении 35 из них, еще два человека заочно осудили.

Напомним, что глава группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил, что «если бы не решение главы Кремля Владимира Путина, уже не было бы Донбасса, который мы знаем». Россия за время полномасштабной войны разрушила десятки городов и сел в регионе.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко