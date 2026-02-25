Силы ПВО сбили 95 БПЛА

Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
25 февраля 2026, 08:28

Российская армия в ночь на 25 февраля запустила 115 БПЛА. Противовоздушная оборона сбила 95 дронов. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил.

«В ночь на 25 февраля (с 18:30 24 февраля) противник атаковал 115 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов направлений: Брянск, Курск, ТОТ Донецка, около 60 из них — «шахеды», — говорится в сообщении.

По состоянию на 07:30 противовоздушная оборона сбила 95 БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксировано попадание 18 ударных БПЛА на 11 локациях.

Ранее мы писали, что российская армия в ночь на 24 февраля запустила ракету и 133 БПЛА

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

