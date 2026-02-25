РФ ударила по Запорожской области: есть погибшие, травмирован ребенок

Россияне атаковали Запорожскую область. Фото: ГСЧС

В Запорожской области во вторник, 24 февраля, в результате авиационных ударов погибли 4 человека, травмирован ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.



Как отмечается, россияне около 10 вечера нанесли авиаудары по одному из сел Запорожского района.



«В результате ударов по одному адресу разрушен жилой дом. Спасатели деблокировали из-под завалов тела трех человек», — говорится в сообщении.





Как отмечается, также зафиксировано повреждение еще одного жилого дома, спасатели изъяли тело одного человека. Травмы получил ребенок. Кроме того, взрывной волной и обломками на местах повреждены рядом расположенные постройки.



Ранее мы писали, что 24 февраля в 02:55 российские войска FPV-дроном нанесли удар по критической инфраструктуре в городе Краматорск Донецкой области.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

