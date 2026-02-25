«АТЕШ» заявил об операции против ПВО в Подмосковье

Фото: АТЕШ

Представители движения «АТЕШ» заявили о своем присутствии в Москве накануне четвертой годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину.



В сообщении отмечается, что агенты движения продолжают деятельность на территории Российской Федерации, в том числе в Москве и Московской области.

К четвертой годовщине войны представители «АТЕШ» опубликовали видеоматериал об одной из операций, проведенных в 2024 году.



По их утверждению, один агент движения уничтожил станцию спутниковой связи «Ливень», что, по оценке представителей движения, привело к нарушению координации систем противовоздушной обороны Москвы.

Как ВСЕГО ОДИН агент #АТЕШ ослабил ПВО РФ в Московской области? pic.twitter.com/olJXyBa3uv — АТЕШ (@AteshOrg) February 24, 2026

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»