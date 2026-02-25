Армия РФ за сутки атаковала населенные пункты Донетчины, много разрушений

Россияне атаковали Донетчину. Фото: полиция

За 24 февраля ВС РФ нанесли 1 406 ударов по линии фронта и жилому сектору Донецкой области. Под огнем находились 6 населенных пунктов, разрушены 22 гражданские объекты, из них 14 жилых домов. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.



По Дружковке россияне ударили трижды, в том числе бомбами «КАБ-250», двое людей пострадали, повреждены 10 частных домов.



В результате попадания FPV-дрона ранен один человек в Осыковом.



Россияне дронами атаковали Краматорск, повреждено 4 многоквартирных дома, АЗС, критическую инфраструктуру, гражданское авто.





Также после полуночи произошел еще один удар, поврежден фасад многоквартирного дома.



В Славянске зафиксировано три попадания, без пострадавших и разрушений.



Кроме того, поступила информация о том, что 23 февраля FPV-дрон ударил по гражданским. Погибла 66-летняя женщина, двое мужчин получили ранения.



Ранее мы писали, что 24 февраля в 02:55 российские войска FPV-дроном нанесли удар по критической инфраструктуре в городе Краматорск Донецкой области.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

