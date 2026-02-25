«Создали плацдарм»: украинские войска провели наступление и вернули под контроль важные позиции на Запорожье – ГУР

Наступление украинской армии в районе Степногорска. Фото: кадр из видео

Спецподразделение «Артан» ГУР реализовало комплексную операцию и провело ряд успешных наступательных действий в районе поселка Степногорск Запорожской области. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки.



По данным ГУР, в ходе операции в условиях сложной логистики и постоянных попыток ВС РФ удержать позиции методом «мясных штурмов» спецназовцы во взаимодействии с другими подразделениями Департамента активных действий ГУР и Сил обороны Украины вернули контроль над важными позициями и значительно улучшили тактическое положение на этом участке фронта.



«В рамках операции уничтожены передовые штурмовые группы российской армии, поражены объекты сосредоточения живой силы и техники противника, ликвидированы десятки оккупантов. Важной составляющей операции стало перерезание ключевых «логистических артерий» противника путем установления огневого контроля над ними. Удары по логистике и узлам связи российских оккупантов сейчас делают невозможными их штурмы на этом направлении», – сказали в военной разведке.



Командир спецподразделения «Артан» Виктор «Титан» Торкотюк отметил, что проведенные наступательные действия позволили создать устойчивый плацдарм для дальнейшей зачистки Степногорска и окончательного выбивания врага.



«Целью украинских защитников остается устранение угрозы прорыва противника на окраины Запорожья. Операция продолжается. Эффективность наступательных действий под Степногорском обусловлена ​​высоким уровнем слаженности задействованных в операции составляющих: штурмовые группы работают при поддержке расчетов тяжелых ударных БПЛА, артиллерии и других средств огневого воздействия», – добавил Торкотюк.

Напомним, что ВСУ освободили 400 квадратных километров территории и восемь населенных пунктов на Александровском направлении.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко