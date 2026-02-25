РФ запустила более 10 тыс. дронов за два месяца

Беспилотник РФ пролетает над городом, где устанавливают антидроновые сетки.

За почти два месяца 2026 года Российская Федерация применила 10 815 беспилотников, что почти соответствует общему показателю за весь 2024 год, когда было зафиксировано 11 644 дрона. Об этом сообщили на United24 — официальной платформе по сбору средств Украины для проекта «Защита неба».

Количество выпущенных БПЛА РФ с начала полномасштабного вторжения.

По информации от United24, 2025 год стал рекордным по количеству запущенных беспилотников — 61 723. По сравнению с 2024 годом число пусков увеличилось более чем в пять раз.



Статистика за 2022–2026 годы свидетельствует о наращивании объемов производства беспилотников и росте интенсивности их применения.

Все робиться по трохи де це можливо, але для цього потрібно створити безпечні умови для робочих. pic.twitter.com/b11oMRlcqe — Melchior (@MrNobodyMa90353) February 4, 2026

В то же время, по данным от Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, за прошедшие сутки противник нанес 83 авиационных удара и сбросил 220 управляемых авиационных бомб.



Кроме того, было применено 5 964 дрона-камикадзе и осуществлено 3 293 обстрела населенных пунктов и позиций украинских военных, из них 136 — с использованием реактивных систем залпового огня.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»