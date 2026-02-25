Пограничники показали кадры внутри разрушенной Константиновки

Пограничник с позывным «Абонент» вместе с побратимами идет по разрушенному городу Константиновка Донецкой области. Об этом заявили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины, опубликовав соответствующее видео внутри города.
По словам пограничников, эти кадры – не просто фиксация разрушений.
«Это свидетельство того, какой ценой держится направление», – отметили в ГПСУ.
Напомним, что 24 февраля российская армия ранила трех жителей Донецкой области.
Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко