Рада приняла закон о соцзащите военнослужащих

Верховная Рада Украины приняла закон №13646, который усиливает социальную защиту военнослужащих базовой службы и членов их семей. Закон обеспечивает сохранение рабочего места и зарплаты, компенсации за неиспользованные отпуска, социальную и пенсионную защиту, а также материальную поддержку семей в случае ранения или гибели военнослужащего.
По словам военной корреспондентки Юлии Кириенко, парламент со второй попытки проголосовал закон о социальной защите военных.
Фото: Генштаб ВСУ
«Максимальная сумма единовременной помощи для семей военнослужащих, считающихся пропавшими без вести, теперь составляет 15 млн грн и включает зарплату за период, пока воин имел статус пропавшего. Ранее выплаты составляли 100 тыс. грн в месяц, а после признания погибшим — 15 млн грн в виде единовременных и ежемесячных выплат», - отметила она.
Закон гарантирует военнослужащим:
денежное, медицинское, продовольственное и вещевое обеспечение;
отпуска по семейным обстоятельствам, лечение и реабилитацию по решению ВЛК;
бесплатное проживание, проезд и почтовую связь;
после возвращения со службы — право на прежнюю должность, помощь в размере средней зарплаты, профессиональную адаптацию, полный страховой и трудовой стаж, ежегодный отпуск, место в очереди на жильё и восстановление в учебном заведении.
Кроме того, 25 февраля 2026 года Верховная Рада приняла закон №13037 о внесении изменений в Дисциплинарный устав и Устав внутренней службы ВСУ для совершенствования дисциплины и предотвращения дискриминации и сексуальных домогательств.
За решение проголосовали 276 депутатов, против — 0, воздержались — 0, не голосовали — 42.
Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»
Победим цензуру вместе!Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях