Рада приняла закон о соцзащите военнослужащих

Фото: Генштаб ВСУ

Верховная Рада Украины приняла закон №13646, который усиливает социальную защиту военнослужащих базовой службы и членов их семей. Закон обеспечивает сохранение рабочего места и зарплаты, компенсации за неиспользованные отпуска, социальную и пенсионную защиту, а также материальную поддержку семей в случае ранения или гибели военнослужащего.



По словам военной корреспондентки Юлии Кириенко, парламент со второй попытки проголосовал закон о социальной защите военных.

Фото: Генштаб ВСУ

«Максимальная сумма единовременной помощи для семей военнослужащих, считающихся пропавшими без вести, теперь составляет 15 млн грн и включает зарплату за период, пока воин имел статус пропавшего. Ранее выплаты составляли 100 тыс. грн в месяц, а после признания погибшим — 15 млн грн в виде единовременных и ежемесячных выплат», - отметила она.



Закон гарантирует военнослужащим:

денежное, медицинское, продовольственное и вещевое обеспечение;

отпуска по семейным обстоятельствам, лечение и реабилитацию по решению ВЛК;

бесплатное проживание, проезд и почтовую связь;

после возвращения со службы — право на прежнюю должность, помощь в размере средней зарплаты, профессиональную адаптацию, полный страховой и трудовой стаж, ежегодный отпуск, место в очереди на жильё и восстановление в учебном заведении.

Кроме того, 25 февраля 2026 года Верховная Рада приняла закон №13037 о внесении изменений в Дисциплинарный устав и Устав внутренней службы ВСУ для совершенствования дисциплины и предотвращения дискриминации и сексуальных домогательств.



За решение проголосовали 276 депутатов, против — 0, воздержались — 0, не голосовали — 42.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»