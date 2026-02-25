На Запорожском фронте идут бои за каждый дом

На Запорожском направлении продолжаются ожесточенные боевые действия после массированной атаки Вооруженных сил Украины на участке между Приморским и Новояковлевкой.



По данным Military analytics, по итогам атак 16 февраля украинским подразделениям удалось продвинуться на северной окраине Приморского. В центральной части населенного пункта сохраняется крайне сложная тактическая ситуация.



Ее аналитики описывают как «слоеный пирог»: позиции противоборствующих сторон нередко находятся через один–два дома, что делает линию фронта размытой и нестабильной.



Пехотные подразделения Сил обороны, ранее сумевшие прорваться в Плавни, были оттеснены. Более того, ВС РФ смогли восстановить сухопутное сообщение с группами, которые ранее оказались частично отсеченными в районе Приморского.

Одновременно с этим Силы обороны усилили свое присутствие в Степногорске, а также выбили российские подразделения из Лукьяновского, что указывает на попытки ВСУ расширить зону давления на других участках Запорожского направления и создать новые точки напряжения вдоль линии фронта.

Скриншот: Military analytics

Напомним, войска РФ постоянно пытаются увеличивать свой наступательный потенциал, накапливаясь в городе Северск и Серебрянском лесничестве.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»