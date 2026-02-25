МиГ-29 нанес удар AASM HAMMER по позициям РФ в Степногорске

Авиаудар по группе войск РФ, размещённой в многоэтажке Степногорска.

Украинский истребитель МиГ-29 нанес высокоточный удар управляемой авиационной бомбой AASM HAMMER по многоэтажному зданию, где, по имеющейся информации, находилась группа российских военнослужащих. Об этом сообщили в блоге пилотов Воздушных сил Вооруженных сил Украины «Соняшник».

Место удара авиабомбой AASM HAMMER по войскам РФ в многоэтажном здании Степногорска.

В сообщении указано, что модернизированные самолеты МиГ-29МУ1 применяются для поражения живой силы противника, в том числе в подвальных помещениях зданий на территории Запорожской области.



По данным проекта WarArchive, удар был нанесен по позициям российских подразделений в поселке Степногорск Запорожской области в течение минувших выходных.



Согласно информации аналитического проекта DeepState, западная и юго-восточная части Степногорска находятся под контролем войск Российской Федерации.

Кроме того, спецподразделение «Артан» в структуре Главного управления разведки Министерства обороны Украины сообщило о проведении комплексной операции и ряда наступательных действий в районе данного населенного пункта.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»