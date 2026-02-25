Еще 3 человек полиция эвакуировала из прифронтовой Дружковки

Полиция вывезла жителей из Дружковки. Фото: полиция

Полицейский экипаж «Белые ангелы» эвакуировали из Дружковки Донецкой области трех маломобильных людей. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.



В ведомстве уточнили, что из прифронтового города полиция вывезла мужчину и двух женщин, от 55 до 80 лет. Они смогут увидеть родных и получить необходимую медицинскую помощь.





Эвакуация продолжается каждый день.



Ранее мы писали, что 20 февраля эвакуационное подразделение полиции «Белый ангел» отправилось на эвакуацию мирного населения в Харьковской области.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях