Еще 3 человек полиция эвакуировала из прифронтовой Дружковки
25 февраля 2026, 17:05

Еще 3 человек полиция эвакуировала из прифронтовой Дружковки

Полиция вывезла жителей из Дружковки. Фото: полиция Полиция вывезла жителей из Дружковки. Фото: полиция

Полицейский экипаж «Белые ангелы» эвакуировали из Дружковки Донецкой области трех маломобильных людей. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

В ведомстве уточнили, что из прифронтового города полиция вывезла мужчину и двух женщин, от 55 до 80 лет. Они смогут увидеть родных и получить необходимую медицинскую помощь.



Эвакуация продолжается каждый день.

Ранее мы писали, что 20 февраля эвакуационное подразделение полиции «Белый ангел» отправилось на эвакуацию мирного населения в Харьковской области.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

ТЕГИ

Места
Дружковка Донецкая область
События
Эвакуация Война
