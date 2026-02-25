В Константиновке и Лимане самая критическая гуманитарная ситуация

Фото: Национальная полиция Украины

Самая тяжелая гуманитарная ситуация на сегодняшний день складывается, прежде всего, в Константиновке и Лимане. Об этом рассказал волонтер Богдан Зуяков, который с начала полномасштабного вторжения помогает мирным жителям Донетчины.



Зуяков — уроженец Краматорска. С первых дней войны он занимается гуманитарной помощью и эвакуацией: вывозит семьи с детьми, пожилых людей и маломобильных жителей из населенных пунктов, куда уже решается ехать не каждый. В последние недели его маршруты все чаще пролегают через прифронтовую Дружковку.



По словам волонтера, чем ближе к линии фронта, тем сложнее доставлять гуманитарную помощь. В ряде районов подвоз продуктов и медикаментов фактически невозможен.



Дороги находятся под постоянным контролем российских дронов, по обочинам и улицам — сгоревшие автомобили и неразорвавшиеся боеприпасы. Любая эвакуация здесь связана с огромным риском.



Особенно тяжелая ситуация — в Константиновке. Из-за близости фронта и постоянных обстрелов эвакуационные группы добираются туда с большими трудностями. Многие жители, не дождавшись транспорта, выходят из города пешком, рискуя жизнью.



В Лимане до передовой — считанные километры. По словам Зуякова, российская армия пытается повторно захватить город, что делает гуманитарную ситуацию там одной из самых напряженных на всем направлении.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»