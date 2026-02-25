Украина — среди стран, где в 2025 году погибли представители СМИ

Фото: Донецкая ОВА

В 2025 году в мире погибли не менее 129 журналистов и сотрудников средств массовой информации. Такие данные содержатся в новом отчете Комитета по защите журналистов (CPJ).



По оценке организации, это самый высокий показатель за более чем тридцать лет, с 1992 года — момента начала систематического учета подобных случаев. Для сравнения, в 2024 году жертвами стали 124 журналиста.



Отдельное внимание в докладе уделено войне в Украине. По данным CPJ, в 2025 году в ходе войны погибли четыре украинских журналиста. В организации подчеркивают, что работа представителей СМИ в зоне боевых действий остается одной из самых опасных в мире, а риски для местных репортеров зачастую выше, чем для иностранных корреспондентов.



В целом, как отмечается в отчете, военные конфликты стали причиной гибели 104 журналистов по всему миру. Наибольшее число жертв зафиксировано в секторе Газа, где, по данным CPJ, 86 журналистов были убиты в результате действий израильской армии.



В Судане погибли девять представителей СМИ, в Мексике — шесть. Отчет также фиксирует резкий рост числа журналистов, погибших в результате ударов беспилотников.



Если в 2023 году было зарегистрировано лишь два таких случая, то в 2025 году их число выросло до 39. В CPJ связывают эту динамику с общей эскалацией применения дронов: количество атак беспилотных систем в мире в период с 2020 по 2024 год увеличилось более чем на 4000%.



В организации подчеркивают, что ситуация в Украине наглядно демонстрирует современные угрозы для журналистов — сочетание интенсивных боевых действий, массового применения дронов и отсутствия безопасных условий для работы вблизи линии фронта.

Ранее «Новости Донбасса» сообщали о гибели журналистки телеканала Freedom Алены Губановой и оператора Евгения Кармазина в Краматорске утром 23 октября 2025 года. Они поехали делать репортаж о вчерашнем обстреле, но от удара дрона оба погибли на месте.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»