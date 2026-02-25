Подозреваемого в убийстве Андрея Портнова задержали в Германии

Подозреваемого в убийстве Андрея Портнова, бывшего заместителя главы администрации Виктора Януковича, задержали на территории Германии. Об этом сообщает hromadske со ссылкой на El País.



По данным издания, задержание прошло в немецком городе Гайнсберг, расположенном недалеко от границы с Нидерландами. В настоящее время правоохранительные органы проводят в этом населенном пункте обыски в рамках расследования.



Сообщается, что операцию по задержанию проводили испанские правоохранительные органы в тесном взаимодействии с немецкими силовыми структурами.



В частности, в Германию были направлены агенты подразделений, специализирующихся на расследовании убийств, которые действовали совместно с немецкой Группой специальных операций.



Другие подробности о личности задержанного и возможных мотивах преступления на данный момент не раскрываются. Следственные действия продолжаются.

Ранее «Новости Донбасса» сообщали, что убийство произошло утром, 21 мая 2025 года, у ворот американской школы, вблизи дома, где жил Портнов. Экс-чиновника расстреляли, когда он находился в автомобиле Mercedes: сначала в шею, затем в голову, — всего около пяти выстрелов.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»