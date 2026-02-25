Дети украинских защитников прибыли в Азербайджан для реабилитации

Фото: Юрий Гусев

В Баку прибыла группа украинских детей для прохождения курса реабилитации и восстановления. Об этом сообщил посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев в соцсети X.



По его словам, это первая группа украинских детей, прибывшая в Азербайджан в 2026 году. В Баку приехали 26 детей, большинство из которых — дети украинских защитников.



Им будет обеспечен профессиональный медицинский уход, психологическая поддержка и комплекс реабилитационных услуг. Гусев подчеркнул, что программа помощи действует с 2022 года.

За это время реабилитацию в Азербайджане прошли 498 украинских детей. Дипломат выразил благодарность Азербайджану за неизменную солидарность, поддержку Украины и участие в гуманитарных инициативах, направленных на помощь пострадавшим от войны детям.



Он отметил, что сотрудничество в гуманитарной сфере остается важной частью двусторонних отношений между странами.

Напомним, Азербайджан также оказывает Украине энергетическую помощь. Общая сумма энергоподдержки составила более 7,6 миллионов долларов.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»