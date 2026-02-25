DeepState зафиксировал продвижение армии РФ в Краматорском районе

OSINT-проект DeepState обновил карту боевых действий, зафиксировав изменения на Донецком направлении.
Согласно данным аналитиков, подразделения армии РФ продвинулись в районе населенного пункта Закитное.
«Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Закитного», — сообщили в DeepState. Отмечается, что речь идет о продвижении на территории Краматорского района.
Скриншот: DeepState
Напомним, войска РФ постоянно пытаются увеличивать свой наступательный потенциал, накапливаясь в городе Северск и Серебрянском лесничестве.
Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»