ВСУ нанесли удары по позициям оккупантов в Донецкой области

Силы обороны Украины нанесли серию точечных ударов по военным объектам и районам сосредоточения противника в Донецкой, Запорожской областях и в Крыму. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.



В частности, в районе населенного пункта Миролюбовка на ВОТ Донецкой области была поражена реактивная система залпового огня БМ-21 «Град», которую использовали российские войска.



Кроме того, на Донетчине зафиксировано поражение районов сосредоточения живой силы противника в районе населенного пункта Зугрес. По данным Генштаба, удары были направлены на ослабление боевого потенциала оккупационных подразделений.



Также сообщается, что в ночь на 25 февраля Силы обороны поразили пусковую установку зенитного ракетного комплекса «С-400 Триумф» и боевую машину зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1» в районе населенного пункта Софиевка на временно оккупированной территории Крыма.



Помимо этого, удары были нанесены по районам сосредоточения противника в районе Новогригоровки на временно оккупированной территории Запорожской области. Масштабы нанесенного ущерба в настоящее время уточняются.

Ранее «Новости Донбасса» писали, что пилоты дронов подразделения беспилотных авиационных комплексов «Феникс» ГПСУ уничтожили РСЗО «Град» и бронетехнику российской армии на Лиманском направлении.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»