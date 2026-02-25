Зеленский обсудил с Трампом двусторонние переговоры и переход на уровень встречи с участием РФ

Источник: t.me/V_Zelenskiy_official

Владимир Зеленский сообщил о телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом, в котором также приняли участие представители американского лидера — Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Об этом президент Украины написал в Telegram-канале.



Обсуждались вопросы, над которыми украинская делегация будет работать с США на встрече в Женеве 26 февраля, а также перспективы следующего раунда переговоров — уже в полном составе переговорных команд и в трехстороннем формате «Украина—США—РФ», запланированном на начало марта.



Зеленский отметил, что Киев рассчитывает: этот этап позволит перейти к переговорам на уровне лидеров государств. По его словам, президент Трамп поддерживает именно такую поэтапную последовательность шагов, считая ее необходимой для завершения войны.

Ранее «Новости Донбасса» писали о возможных сценариях развития событий и сроках завершения войны.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»