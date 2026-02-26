Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Планы Британии по военному присутствию в Украине изменились от 60 тысяч к 5 тысячам
26 февраля 2026, 10:52

Иллюстративное фото

Лондону, возможно, придется перераспределить часть своих зарубежных сил для отправки британской бригады в Украину. Речь идет о подразделениях, которые в настоящее время размещены в Эстонии или на Кипре. Об этом сообщает издание The Times со ссылкой на источники.

Как сообщается, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что после заключения мирного соглашения Великобритания и Франция готовы направить в страну по одной бригаде численностью до 5 тысяч военнослужащих каждая.

При этом источники подчеркивают, что для полноценного функционирования одной такой бригады — с учетом ротации личного состава, логистики и обеспечения — потребуется значительно больше ресурсов. По их оценкам, общая численность задействованных военных может составить от 15 до 20 тысяч человек.

Изначально в Лондоне и среди союзников обсуждался куда более масштабный формат присутствия: сначала речь шла о контингенте численностью до 60 тысяч военнослужащих, затем эта цифра была снижена до 40 тысяч, позже — до 20 тысяч.

В настоящее время рассматривается вариант с отправкой бригады примерно в 5 тысяч человек в составе общего международного контингента. Сейчас в Эстонии в рамках миссии НАТО по сдерживанию России размещены около 900 британских военнослужащих.

В Министерстве обороны Великобритании подчеркивают, что обязательства страны перед союзниками остаются неизменными. Окончательное решение об отправке британских войск в Украину должно быть одобрено как правительством, так и парламентом страны.

Ранее «Новости Донбасса» писали о возможных сценариях развития событий и сроках завершения войны.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

Места
Украина-Великобритания
военный контингент
Тотальная паспортизация мобильной связи на оккупированных территориях: Новые ограничения абонентов граничат с абсурдом
И это еще не предел: российские законодатели готовят новые ужесточения правил пользования услугами мольной связи и интернета. Доходит до абсурда: в РФ хотят, чтобы сограждане дорожили своей SIM-картой, как и…паспортом.
28 января 2026, 18:43
ВИДЕО
Фрагмент тяжелого дрона ВСУ после самоликвидации. Украинский дрон-бомбардировщик самоликвидировался после атаки
26 февраля, 12:39
Последствия удара по Запорожью. Фото: Запорожская ОВА Армия РФ ракетами, авиабомбами и «шахедами» массированно атаковала Запорожье: загорелся «Эпицентр», пострадали девять человек
26 февраля, 10:08
Фото: ГСЧС Полтавской области. РФ нанесла комбинированный удар по Украине 26 февраля: детали
26 февраля, 09:39
Последствия атаки на Харьков. Фото: ГСЧС Россия ракетами и «шахедами» массированно ударила по Харькову: возникли пожары, ранены 10 человек
26 февраля, 09:17
ISW: Кремль готовит поэтапный призыв резервистов без «большой мобилизации» ISW: Кремль готовит поэтапный призыв резервистов без «большой мобилизации»
25 февраля, 19:11
Фото: Национальная полиция Украины В Константиновке и Лимане самая критическая гуманитарная ситуация
25 февраля, 17:46

