Планы Британии по военному присутствию в Украине изменились от 60 тысяч к 5 тысячам

Лондону, возможно, придется перераспределить часть своих зарубежных сил для отправки британской бригады в Украину. Речь идет о подразделениях, которые в настоящее время размещены в Эстонии или на Кипре. Об этом сообщает издание The Times со ссылкой на источники.



Как сообщается, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что после заключения мирного соглашения Великобритания и Франция готовы направить в страну по одной бригаде численностью до 5 тысяч военнослужащих каждая.



При этом источники подчеркивают, что для полноценного функционирования одной такой бригады — с учетом ротации личного состава, логистики и обеспечения — потребуется значительно больше ресурсов. По их оценкам, общая численность задействованных военных может составить от 15 до 20 тысяч человек.

Изначально в Лондоне и среди союзников обсуждался куда более масштабный формат присутствия: сначала речь шла о контингенте численностью до 60 тысяч военнослужащих, затем эта цифра была снижена до 40 тысяч, позже — до 20 тысяч.



В настоящее время рассматривается вариант с отправкой бригады примерно в 5 тысяч человек в составе общего международного контингента. Сейчас в Эстонии в рамках миссии НАТО по сдерживанию России размещены около 900 британских военнослужащих.

В Министерстве обороны Великобритании подчеркивают, что обязательства страны перед союзниками остаются неизменными. Окончательное решение об отправке британских войск в Украину должно быть одобрено как правительством, так и парламентом страны.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»