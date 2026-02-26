Украина впервые получит сжиженный газ через Литву

Украина впервые получит партию сжиженного природного газа через LNG-терминал в Клайпеде. Об этом сообщил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.



По его словам, Группа Нафтогаз в сотрудничестве с Ignitis Group обеспечит поставку 90 млн кубометров газа до конца марта текущего года.



Министр отметил, что Украина диверсифицирует маршруты поставок и усиливает гибкость и устойчивость энергетической системы. Также ведётся работа по развитию других региональных направлений импорта, включая так называемый Вертикальный газовый коридор.



По словам министра, совместно с партнёрами Украина формирует новую модель энергетической безопасности Европы, предусматривающую сокращение зависимости от российских энергоресурсов.

Ранее Венгрия прекратила поставки дизельного топлива в Украину после остановки транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба».

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»