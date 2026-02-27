Взрывы в Луганске: горит нефтебаза

В оккупированном Луганске в ночь на 27 февраля была слышна серия взрывов. Местные жители сообщили в сети, за городом видно зарево от пожара. В некоторых частях Луганска отмечаются перебои со светом. Оккупационные власти не комментируют происходящее.

По данным паблика «Dnipro Osint Гарбуз», дроны атаковали нефтебазу. Горит один из резервуаров.

Ранее украинские военнослужащие нанесли удар по району сосредоточения живой силы российских оккупантов в районе Родинского Донецкой области.

Авторка: выпускающая редакторка «Новостей Донбасса» Юля Тараруй