Ракетный удар по Белгороду: частичный блэкаут

Последствия обстрела Белгорода.

По предварительным данным, во время ракетного удара по Белгороду под обстрел попала Белгородская теплоэлектроцентраль. В районе железнодорожного вокзала зафиксировано красное свечение. Об этом сообщают местные паблики, передают «Новости Донбасса».



После обстрела в городе частично отсутствует электроснабжение. Об отключении света сообщают жители улиц Чапаева, Щорса, Садовой, Мичурина, Луговой, проспекта Богдана Хмельницкого, переулка Чапаева, микрорайона Юго-Западного и района аэропорта.



В ряде домов северного и центрального районов Белгорода также прекращены водо- и теплоснабжение. Фиксируются перебои в работе домашнего интернета.



Позднее жители сообщили об отсутствии электроэнергии на улицах Гагарина, Чехова, Николая Чумичова, Попова, Победы, в 1-м и 2-м Мичуринских переулках, а также в переулке Павлова.

Напомним, в ночь на 26 февраля Российская Федерация атаковала территорию Украины 459 средствами воздушного нападения.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»