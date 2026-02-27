РФ повторно атаковала центр Сум во время работ спасателей

Фото: Сумская ОВА

Утром российские войска нанесли удар ударным беспилотным летательным аппаратом по зданию в центре Сум. Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрация Олег Григоров.

По его словам, после первого попадания был зафиксирован повторный удар в момент, когда на месте происшествия работали спасатели.

«Людей эвакуировали своевременно. Пострадавших нет. Последствия атаки ликвидируются соответствующими службами», - говорится в сообщении.

Напомним, 26 февраля в 10:30 российская авиация сбросила две авиабомбы ФАБ-250 с УМПК на город Дружковка.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»