РФ повторно атаковала центр Сум во время работ спасателей

Утром российские войска нанесли удар ударным беспилотным летательным аппаратом по зданию в центре Сум. Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрация Олег Григоров.
Фото: Сумская ОВА
По его словам, после первого попадания был зафиксирован повторный удар в момент, когда на месте происшествия работали спасатели.
Фото: Сумская ОВА
«Людей эвакуировали своевременно. Пострадавших нет. Последствия атаки ликвидируются соответствующими службами», - говорится в сообщении.
Напомним, 26 февраля в 10:30 российская авиация сбросила две авиабомбы ФАБ-250 с УМПК на город Дружковка.
Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»
