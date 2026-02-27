Войска РФ убили двух жителей Донецкой области за сутки

Последствия обстрелов РФ.

За 26 февраля в результате обстрелов со стороны РФ на территории Донецкой области погибли двое жителей Дружковки. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



По его словам, в течение суток ещё четыре человека в области получили ранения: двое — в населённом пункте Беленькое, один — в Доброполье и один человек — в Дружковке.



Общее количество жертв на территории Донецкой области без учёта Мариуполя и Волновахи составляет 4061 погибший и 8939 раненых.







Кроме того, 26 февраля в 10:30 российская авиация сбросила две авиабомбы ФАБ-250 с универсальными модулями планирования и коррекции на Дружковку.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»