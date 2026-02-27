Ан-28 с Minigun уничтожил ударный БПЛА «Герань-2»

Лазерная подсветка российского БПЛА перед атакой.

В сети опубликовано видео работы самолёта Ан-28, оснащённого пулемётом Minigun и лазерной подсветкой, который уничтожил ударный беспилотник «Герань-2». Об этом сообщают «Новости Донбасса».

Очередь из пулемёта Minigun с лазерным целеуказанием по ударному беспилотнику «Герань-2».

На кадрах видно, как на российский БПЛА наводится лазерная подсветка, затем раздаётся очередь из пулемёта, и беспилотник взрывается над полем.

Для уничтожения беспилотника «Герань-2» СОУ потребовалось не более двух секунд после начала стрельбы.

В ночь на 27 февраля противник атаковал территорию Украины 187 ударными БПЛА типов «Шахед», «Гербера», «Италмас» и другими беспилотниками. Около 120 из них – «Шахеды».

Footage of a Ukrainian An-28 door gunner shooting down a Russian Shahed attack drone using his M134 minigun. pic.twitter.com/wWigfgfpGj — OSINTtechnical (@Osinttechnical) February 26, 2026

По предварительным данным, на 08:30 ПВО Украины сбила или подавила 165 вражеских дронов на севере, юге и востоке страны.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»