Атака на оккупированную Луганщину: поражены нефтебаза и подстанция, возникли пожар и проблемы со светом

Последствия удара по нефтебазе в оккупированном Луганске. Фото: соцсети

Ночью 27 февраля операторы дронов 1-го центра беспилотных систем ВСУ поразили нефтебазу в оккупированном Луганске. Об этом сообщили в пресс-службе подразделения.



В результате удара возник пожар.



Кроме того, в местных пророссийских пабликах заявили, что после атаки БПЛА в городе наблюдались проблемы со светом.



В Телеграм-канале Exilenova+ рассказали, что также были «прилеты» по подстанции «Черкасская» под захваченным городом Алчевск Луганской области. Судя по опубликованным кадрам, объект загорелся.



Глава группировки «ЛНР» Леонид Пасечник заявил, что беспилотники атаковали Луганск и Славяносербский район.



«Под ударами оказались объекты топливно-энергетического комплекса. Произошло возгорание. Возможны перебои с электроснабжением в некоторых населенных пунктах», – сказал Пасечник.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко