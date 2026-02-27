Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Атака на оккупированную Луганщину: поражены нефтебаза и подстанция, возникли пожар и проблемы со светом
27 февраля 2026, 09:27

Атака на оккупированную Луганщину: поражены нефтебаза и подстанция, возникли пожар и проблемы со светом

Последствия удара по нефтебазе в оккупированном Луганске. Фото: соцсети Последствия удара по нефтебазе в оккупированном Луганске. Фото: соцсети

Ночью 27 февраля операторы дронов 1-го центра беспилотных систем ВСУ поразили нефтебазу в оккупированном Луганске. Об этом сообщили в пресс-службе подразделения.

В результате удара возник пожар.

Кроме того, в местных пророссийских пабликах заявили, что после атаки БПЛА в городе наблюдались проблемы со светом.

В Телеграм-канале Exilenova+ рассказали, что также были «прилеты» по подстанции «Черкасская» под захваченным городом Алчевск Луганской области. Судя по опубликованным кадрам, объект загорелся.

Глава группировки «ЛНР» Леонид Пасечник заявил, что беспилотники атаковали Луганск и Славяносербский район.

«Под ударами оказались объекты топливно-энергетического комплекса. Произошло возгорание. Возможны перебои с электроснабжением в некоторых населенных пунктах», – сказал Пасечник.

Напомним, что украинские пилоты дронов уничтожили РСЗО «Град», бронетехнику и позиции БПЛА российских войск на Лиманском направлении.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко

