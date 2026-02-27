Атака на оккупированную Луганщину: поражены нефтебаза и подстанция, возникли пожар и проблемы со светом

Ночью 27 февраля операторы дронов 1-го центра беспилотных систем ВСУ поразили нефтебазу в оккупированном Луганске. Об этом сообщили в пресс-службе подразделения.
В результате удара возник пожар.
Кроме того, в местных пророссийских пабликах заявили, что после атаки БПЛА в городе наблюдались проблемы со светом.
В Телеграм-канале Exilenova+ рассказали, что также были «прилеты» по подстанции «Черкасская» под захваченным городом Алчевск Луганской области. Судя по опубликованным кадрам, объект загорелся.
Глава группировки «ЛНР» Леонид Пасечник заявил, что беспилотники атаковали Луганск и Славяносербский район.
«Под ударами оказались объекты топливно-энергетического комплекса. Произошло возгорание. Возможны перебои с электроснабжением в некоторых населенных пунктах», – сказал Пасечник.
Напомним, что украинские пилоты дронов уничтожили РСЗО «Град», бронетехнику и позиции БПЛА российских войск на Лиманском направлении.
Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко