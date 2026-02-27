МВФ прогнозирует рост ВВП Украины на 1,8–2,5% в 2026 году, при этом госдолг страны может достичь более 120% ВВП.

Международный валютный фонд (МВФ) утвердил новую четырёхлетнюю программу расширенного финансирования (Extended Fund Facility, EFF) для Украины на 8,1 млрд долларов США в рамках международного пакета помощи на 136,5 млрд долларов.



Решение Совета МВФ позволяет немедленно выделить около 1,5 млрд долларов первого транша для покрытия дефицита бюджета и поддержки макрофинансовой стабильности.



Программа направлена на закрепление экономической и финансовой стабильности, решение проблемы платежного баланса, восстановление среднесрочной внешней платёжеспособности и продвижение структурных реформ — включая укрепление управления, борьбу с коррупцией и развитие финансового сектора для послевоенного восстановления и поддержки курса Украины на вступление в ЕС.



The Guardian сообщает, что МВФ прогнозирует рост экономики Украины в 2026 году на 1,8–2,5%. Это отражает ожидаемое замедление инфляционного давления и стабилизацию экономики на фоне продолжающейся войны.



Украинские власти планируют использовать средства МВФ вместе с финансированием ЕС, G7 и ресурсами доноров для покрытия прогнозируемого дефицита в 52 млрд долларов в 2026 году и продолжения реформ, необходимых для устойчивого экономического роста.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»