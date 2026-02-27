Российский БПЛА ночью атаковал Краматорск: удар пришелся по критической инфраструктуре

26 февраля в 23:00 российские войска нанесли удар по критической инфраструктуре города Краматорск Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Краматорской городской военной администрации



Для атаки оккупанты использовали БПЛА «Молния-2».



Погибших и пострадавших нет. Устанавливаются окончательные последствия удара.

Напомним, что в прокуратуре рассказали подробности авиаудара РФ по городу Дружковка на Донетчине, в результате атаки погибли люди.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко