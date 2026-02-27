В Донецке судят мужчину за бросок СВУ в толпу

Место взрыва.

В оккупированном Донецке мужчину будут судить по обвинению в покушении на убийство, незаконном обороте взрывчатки и угоне автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба так называемого «Следственного комитета ДНР», передают «Новости Донбасса».



По версии оккупационных структур, мужчине инкриминируют покушение на убийство двух и более лиц, незаконное приобретение и ношение взрывного устройства, а также неправомерное завладение транспортным средством.



Как утверждают представители оккупационной администрации, ночью 18 августа прошлого года на железнодорожном вокзале во временно оккупированном Донецке возле одного из магазинов мужчина вступил в конфликт с группой людей. Во время ссоры он достал взрывное устройство и бросил его в толпу.



В результате взрыва трое юношей и девушка получили осколочные ранения. После инцидента подозреваемый скрылся и, по данным оккупантов, скрывался на оккупированной части региона.



Кроме того, за три дня до этого — 15 августа — мужчина вместе со знакомым (в отношении которого также возбуждено «уголовное дело») проник в жилой дом через окно, похитил ключи от автомобиля и угнал транспортное средство.



Позднее автомобиль был оставлен на одной из улиц города, где его обнаружили представители оккупационных «правоохранительных органов». В настоящее время материалы дела переданы в так называемый «суд». По заявлению оккупационных структур, мужчине может грозить от 12 до 18 лет лишения свободы



Ранее Силы беспилотных систем «Птахи Мадяра» ночью 22 февраля уничтожили комплекс «Тор-М1» примерно в 1 км от временно оккупированного Донецка.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»