ФСБ задержала луганчанина за «передачу данных о российской армии украинским спецслужбам»
27 февраля 2026, 11:17

Задержанный оккупантами луганчанин. Фото: кадр из видео

ФСБ задержала жителя оккупированного Луганска. Об этом стало известно из заявления местного пророссийского издания «ЛИЦ» со ссылкой на так называемое «Управление ФСБ по ЛНР».

Оккупанты утверждают, что луганчанин якобы «в целях оказания содействия украинским войскам передал представителям спецслужб Украины данные о местах дислокации подразделений ВС РФ в Луганской области».

ФСБ ему инкриминирует «государственную измену».

Напомним, что на оккупированной Луганщине детей с семи лет будут учить стрелять и управлять дронами.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко

Луганск
Фсб Всу ВС РФ
Спецслужбы Война Оккупация
