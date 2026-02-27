В Славянске из-за печного отопления загорелся дом: погибла женщина

Пожар в частном доме в Славянске. Фото: ГСЧС

27 февраля в 05:50 в службу спасения поступило сообщение о пожаре в частном доме в городе Славянск. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Донецкой области.



На месте спасатели установили, что пожар произошел внутри дома. Во время разведки и тушения огня в одной из комнат бойцы ГСЧС обнаружили тело женщины.



В 06:47 спасатели потушили пожар на площади 25 квадратных метров. Предварительной причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

