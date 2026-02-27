На Трипольской ТЭС раскрыли хищение более 50 млн грн — Кравченко

Фото: Кримський Розслідувач

Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил о раскрытии схемы хищения более 50 млн грн при восстановлении Трипольской ТЭС после российских обстрелов.

К организации причастны руководители двух компаний. Они искусственно завышали цены на услуги, стройматериалы и техническое оборудование, а для «отмывания» средств заключали фиктивные договоры с теневыми предприятиями.

В схеме использовались родственники и подконтрольные фирмы, подавались согласованные предложения на тендеры. Разницу между реальной и документальной ценой получали наличными через курьеров.

Подозреваемые в завладении имуществом в особо крупных размерах и легализации доходов.

Шести лицам объявлены подозрения в завладении имуществом в особо крупных размерах и легализации доходов, полученных преступным путем. Двое находятся под домашним арестом, троим суд выбирает меру пресечения с возможностью внесения залога по 51 млн грн каждому. Местонахождение ещё одного фигуранта устанавливается.







Напомним, в результате массированной ракетной атаки в ночь на четверг 11 апреля 2024 войска РФ полностью разрушили Трипольскую ТЭС в городе Украинка Киевской области.

