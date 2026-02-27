Войска России атаковали энергетику в Донецкой области: часть абонентов без света

Российская армия ударила по энергетической инфраструктуре в Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе «Укрэнерго».



В результате атаки обесточена часть потребителей в регионе.



«Там, где это позволяют условия безопасности, уже осуществляются аварийно-восстановительные работы. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно скорее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование и заживить всех обесточенных абонентов», – сказали в компании.

Напомним, что в прокуратуре рассказали подробности авиаудара РФ по городу Дружковка на Донетчине, в результате атаки погибли люди.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко