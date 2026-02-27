Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
МАГАТЭ согласовало перемирие для ремонта ЗАЭС
27 февраля 2026, 12:59

МАГАТЭ согласовало перемирие для ремонта ЗАЭС

Запорожская атомная электростанция. Запорожская атомная электростанция.

МАГАТЭ добилось согласия России и Украины на локальное прекращение огня для восстановления резервной линии 330 кВ к Запорожская атомная электростанция. Об этом сообщил гендиректор агентства Рафаэль Мариано Гросси.

Линия была повреждена 2 января, и сейчас крупнейшая АЭС Европы зависит от единственной действующей линии 750 кВ. Миссия МАГАТЭ направилась к линии фронта для наблюдения за ремонтом.

«На станции проверены меры зимней защиты систем охлаждения и готовность аварийных дизель-генераторов», - говорится в сообщении.

Ранее, 18 января 2026 года, сообщалось, что Украина и Россия договорились о прекращении огня в районе Запорожской АЭС для обеспечения ядерной безопасности.

Напомним, с начала полномасштабной войны украинские энергетики уже 42 раза восстанавливали линии электропередачи, обеспечивающие питание станции.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»

