На антидроновые сетки дополнительно выделили 1,6 млрд грн

Из государственного бюджета дополнительно выделили 1,6 млрд грн на строительство антидроновых сеток в приграничных и прифронтовых районах. Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров.



По его словам, темпы работ существенно выросли. В феврале, несмотря на сложные погодные условия, дополнительно прикрыли 125 км дорог и восстановили 55 км конструкций.



Скорость увеличилась с 5 км в сутки в январе до 12 км в феврале. В марте планируется выйти на показатель 20 км ежедневно. До конца года планируется обустроить ещё 4 000 км защитных сеток.







«Основная цель — защитить логистические маршруты для военных, спасателей и ремонтных бригад. Параллельно усиливаются фортификационные сооружения в Харьковской, Сумской и Черниговской областях», - говорится в сообщении.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»