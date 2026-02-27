Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
На антидроновые сетки дополнительно выделили 1,6 млрд грн
27 февраля 2026, 13:23

На антидроновые сетки дополнительно выделили 1,6 млрд грн

Антидроновые сетки. Антидроновые сетки.

Из государственного бюджета дополнительно выделили 1,6 млрд грн на строительство антидроновых сеток в приграничных и прифронтовых районах. Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров.

По его словам, темпы работ существенно выросли. В феврале, несмотря на сложные погодные условия, дополнительно прикрыли 125 км дорог и восстановили 55 км конструкций.

Скорость увеличилась с 5 км в сутки в январе до 12 км в феврале. В марте планируется выйти на показатель 20 км ежедневно. До конца года планируется обустроить ещё 4 000 км защитных сеток.



«Основная цель — защитить логистические маршруты для военных, спасателей и ремонтных бригад. Параллельно усиливаются фортификационные сооружения в Харьковской, Сумской и Черниговской областях», - говорится в сообщении.

Напомним, глава Славянской ГВА Вадим Лях рассказал о ситуации с обустройством города антидроновыми сетками и назвал главную проблему.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Люди
Михаил Федоров
Места
Донецкая область Харьковская область Сумская область Черниговская область
Прочее
фортификации антидроновые сетки прифронтовые регионы

Другие публикации

@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
12:59
МАГАТЭ согласовало перемирие для ремонта ЗАЭС
11:17
ФСБ задержала луганчанина за «передачу данных о российской армии украинским спецслужбам»
11:14
В Донецке судят мужчину за бросок СВУ в толпу
02:20
Взрывы в Луганске: горит нефтебаза
17:34
Силы обороны уничтожили РЛС в оккупированном Крыму
17:14
ВСУ ударили по военным объектам на оккупированных территориях Донетчины и Запорожской области
16:57
Донбасс SOS запускает музыкальный проект памяти
16:26
На ВОТ Херсонской области фермерам аннулируют декларации
16:05
В Мариуполе оккупанты вовлекают школьников в милитаристские ритуалы
09:17
Партизаны сорвали работу РЭБ в Крыму и открыли путь дронам
21:53
ВСУ нанесли удары по позициям оккупантов в Донецкой области
19:11
ISW: Кремль готовит поэтапный призыв резервистов без «большой мобилизации»
13:13
ССО поразили С-400 и уничтожили «Панцирь-С1» в Крыму
09:52
На оккупированной Луганщине детей с семи лет будут учить стрелять и управлять дронами – ОВА
19:55
На захваченной Луганщине проблемы с интернетом: оккупанты заявили о хакерской атаке на «провайдеров»
18:11
Пасечник заявил об ударах по энергетике оккупированной Луганщины: ряд населенных пунктов без света
16:59
Жителя Мариуполя приговорили к колонии за комментарии в Telegram
16:30
Украинские дроны уничтожили РСЗО, ракетный комплекс и радиолокационную станцию оккупантов в Крыму и Запорожской области
16:15
Силы обороны ударили по МТС и ремонтной базе российских солдат в Запорожской области
15:34
ВСУ поразили на оккупированной Донетчине пункты управления и склады боеприпасов
все новости
15:11
На Донетчине разрушена дамба: РФ усиливает давление на Константиновку
14:45
Славянск и громада – под массированным обстрелом РФ: более 10 домов повреждены, есть раненый
14:34
В Константиновке зафиксированы удары фосфором и ФАБ-1500
14:30
В Генштабе подтвердили поражение нефтебазы в Луганске: ВСУ также ударили по складу ГСМ под Мариуполем
13:23
На антидроновые сетки дополнительно выделили 1,6 млрд грн
12:59
МАГАТЭ согласовало перемирие для ремонта ЗАЭС
12:05
Войска России атаковали энергетику в Донецкой области: часть абонентов без света
11:55
На Трипольской ТЭС раскрыли хищение более 50 млн грн — Кравченко
11:36
В Славянске из-за печного отопления загорелся дом: погибла женщина
11:17
ФСБ задержала луганчанина за «передачу данных о российской армии украинским спецслужбам»
11:14
В Донецке судят мужчину за бросок СВУ в толпу
10:51
Российская авиация сбросила авиабомбу на Доброполье: поврежден дом, есть раненый
10:38
Российский БПЛА ночью атаковал Краматорск: удар пришелся по критической инфраструктуре
10:37
МВФ прогнозирует рост ВВП Украины на 1,8–2,5% в 2026 году
09:29
Ан-28 с Minigun уничтожил ударный БПЛА «Герань-2»
09:27
Атака на оккупированную Луганщину: поражены нефтебаза и подстанция, возникли пожар и проблемы со светом
08:48
Войска РФ убили двух жителей Донецкой области за сутки
08:07
РФ повторно атаковала центр Сум во время работ спасателей
07:37
Ракетный удар по Белгороду: частичный блэкаут
02:20
Взрывы в Луганске: горит нефтебаза
все новости
ВИДЕО
Сброс фосфорных бомб на Константиновку. В Константиновке зафиксированы удары фосфором и ФАБ-1500
27 февраля, 14:34
Фото: Кримський Розслідувач На Трипольской ТЭС раскрыли хищение более 50 млн грн — Кравченко
27 февраля, 11:55
Лазерная подсветка российского БПЛА перед атакой. Ан-28 с Minigun уничтожил ударный БПЛА «Герань-2»
27 февраля, 09:29
Последствия удара по нефтебазе в оккупированном Луганске. Фото: соцсети Атака на оккупированную Луганщину: поражены нефтебаза и подстанция, возникли пожар и проблемы со светом
27 февраля, 09:27
Последствия обстрела Белгорода. Ракетный удар по Белгороду: частичный блэкаут
27 февраля, 07:37
Переговоры Украина-Россия-США состояться в начале марта. Фото: ОП Известно, когда и где состоится трехсторонняя встреча Украина-США-Россия
26 февраля, 22:26
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор