В Генштабе подтвердили поражение нефтебазы в Луганске: ВСУ также ударили по складу ГСМ под Мариуполем

Последствия атаки на нефтебазу в оккупированном Луганске. Фото: соцсети

Ночью 27 февраля подразделения Сил обороны Украины поразили нефтебазу «Луганская» в оккупированном Луганске. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.



Зафиксирован масштабный пожар. Степень нанесенного ущерба уточняется. Объект задействован в обеспечении российских войск



Также ВСУ ударили по складам горюче-смазочных материалов вблизи оккупированных Мариуполя, сел Новоторецкое и Коптево на Донетчине и пункту управления БПЛА недалеко от захваченного поселка Райское на Херсонщине.

Напомним, что ночью 27 февраля также были «прилеты» по подстанции под оккупированным городом Алчевск на Луганщине, в результате чего возникли пожар и перебои со светом.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко