В Константиновке зафиксированы удары фосфором и ФАБ-1500

В городе Константиновка Донецкой области украинские военные зафиксировали удары по жилому кварталу с применением фосфорных боеприпасов. Видео опубликовала 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода.
По информации военных, после этого по городу была нанесена авиационная бомбовая атака ФАБ-1500. Съемку осуществили пилоты подразделения R.V. 3-го механизированного батальона.
По официальным данным, в Константиновке остаются около 2 тысяч гражданских. Также сообщается об атаках FPV-дронов на гражданский транспорт. На опубликованных кадрах зафиксирован местный житель, пытавшийся покинуть город на велосипеде.
Kostiantynivka. Russian forces struck a residential area with phosphorus. Then hit it with a 1.5-ton FAB-1500 bomb.— 28th Mechanized Brigade of the UGF (@28ombr) February 27, 2026
~2,000 civilians remain in the city. They are also hunted by FPV drones.
The man on the bicycle was clearly a civilian.
This is terror.#russiaisaterroriststate pic.twitter.com/rGD2cQiAIN
Ранее украинские военные опубликовали кадры Константиновки «до и после» ударов.
