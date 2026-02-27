В Константиновке зафиксированы удары фосфором и ФАБ-1500

Сброс фосфорных бомб на Константиновку.

В городе Константиновка Донецкой области украинские военные зафиксировали удары по жилому кварталу с применением фосфорных боеприпасов. Видео опубликовала 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода.



По информации военных, после этого по городу была нанесена авиационная бомбовая атака ФАБ-1500. Съемку осуществили пилоты подразделения R.V. 3-го механизированного батальона.



По официальным данным, в Константиновке остаются около 2 тысяч гражданских. Также сообщается об атаках FPV-дронов на гражданский транспорт. На опубликованных кадрах зафиксирован местный житель, пытавшийся покинуть город на велосипеде.

Kostiantynivka. Russian forces struck a residential area with phosphorus. Then hit it with a 1.5-ton FAB-1500 bomb.



~2,000 civilians remain in the city. They are also hunted by FPV drones.



The man on the bicycle was clearly a civilian.



This is terror.#russiaisaterroriststate pic.twitter.com/rGD2cQiAIN — 28th Mechanized Brigade of the UGF (@28ombr) February 27, 2026

Ранее украинские военные опубликовали кадры Константиновки «до и после» ударов.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»