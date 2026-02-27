Славянск и громада – под массированным обстрелом РФ: более 10 домов повреждены, есть раненый

Последствия обстрела Славянской громады. Фото: Славянская ГВА

С вечера 26 февраля под массированным российским обстрелом находится Славянская громада Донецкой области. Об этом сообщил глава Славянской городской военной администрации Вадим Лях.



Оккупанты для ударов используют РСЗО и FPV-дроны.



Сейчас известно, что в городе Славянск повреждены частный дом и три автомобиля. Ранения получил один человек.



В поселке Былбасовка повреждены по меньшей мере 11 частных домов.

Напомним, что ночью 26 февраля российский БПЛА атаковал город Краматорск на Донетчине, удар пришелся по критической инфраструктуре.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко