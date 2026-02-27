На Донетчине разрушена дамба: РФ усиливает давление на Константиновку

Российские войска подорвали дамбу в районе населенного пункта Осыково, применив трехтонную управляемую авиационную бомбу. Об этом сообщает аналитический проект DeepState.



По данным источника, противник усиливает активность в боях за Константиновку, пытаясь повлиять на логистическое обеспечение города. Ранее российские силы уничтожили один из мостов на северо-западных окраинах Константиновки, рассчитывая осложнить снабжение Сил обороны Украины. Однако украинские военные начали выстраивать альтернативные маршруты, что существенно не повлияло на ситуацию.



В ночь накануне войска РФ применили трехтонную управляемую авиабомбу и разрушили дамбу в районе Осикового. В результате произошел разлив воды, подтопивший местность. По словам украинских военных, вода дошла до дороги Дружковка–Константиновка, превратив участок в «сплошное болото». В настоящее время проезд по этому направлению невозможен.



«Противник выполняет на этом участке фронта задачу, которую он поставил себе более года назад – завладеть полностью трассой от Бахмута через Константиновку на Покровск, и далее на Павлоград», — рассказал военный эксперт Сергей Грабский в эфире «Суспільного. Донбас».



Он пояснил, что штурмовать «в лоб» Константиновку, которая готовилась к этому месяцами, очень сложно. Поэтому российские войска делают все, чтобы окружить Константиновку, усложнить снабжение украинских войск и помешать медицинской эвакуации раненых.



По данным DeepState, полностью остановить логистику в город оккупантам не удалось, поскольку существуют другие маршруты снабжения и передвижения. Однако удалось временно осложнить обеспечение Константиновки российским силам.



Аналитики отмечают, что такие действия являются очередным нарушением норм международного гуманитарного права. Кроме того, происходящее свидетельствует о повышенном внимании российских войск к направлению Константиновки. Попытки повлиять на логистику могут указывать на подготовку к более решительным и концентрированным действиям. В настоящее время противник прощупывает оборону по периметру города, пытаясь выявить слабые места.



Отдельное внимание, по данным источников, сосредоточено на юго-западном участке — в районах Ильиновки и Берестка.

В городе Константиновка Донецкой области украинские военные зафиксировали удары по жилому кварталу с применением фосфорных боеприпасов. Ранее украинские военные опубликовали кадры Константиновки «до и после» ударов.

Авторка: выпускающая редакторка «Новостей Донбасса» Юля Тараруй